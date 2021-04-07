اهالي دكرنس يشيعون جنازة الطفلة ريماس ضحية الاغتصاب.. وسط حالة من الحزن والذهول







عاشت مدينة دكرنس ليلة حزينة أمام مشرحة مستشفى دكرنس العام، حزنا على وفاة الطفلة «ريماس محمد جلال»، 8 سنوات من منطقة «منشية السيد محمود» بمدينة دكرنس، وتجمع المئات من الأهالي أمام مشرحة مستشفى دكرنس العام، لحين الانتهاء من تشريح الجثة.

وخرج الأهالي من المشرحة إلى مقابر دكرنس، وسط حالة من الغضب الشديد لبشاعة الواقعة، فيما انتشرت قوات من الشرطة والأمن المركزي في مكان الواقعة، للسيطرة عن غضب الأهالي الذين طالبوا بسرعة القصاص من القاتل.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة دكرنس، بعثور عدد من الأهالي علي جثة الطفلة «ريماس» عمرها 8 سنوات، في إحدى العمارات خلف مرفق إسعاف دكرنس بمنطقة «منشية السيد محمود».



انتقلت أجهزة الأمن ومباحث دكرنس ووحدة مباحث دكرنس إلي مكان الواقعة، ووسط تعزيزات أمنية تمكنت القوات من الخروج بالمتهم، بالجثة من نفس العقار، وسط حالة من الغضب الشديد بين الأهالي خاصة بعد أن علموا أن الدافع لارتكاب الجريمة هو محاولة اغتصابها.

وبمناظرة الجثة تبين أن بها 3 طعنات متفرقة، وتمكنت المباحث من تحريز ملابسه الملطخة بدمائها، والسكين المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام، لتشريح جثة الطفلة ريماس، وبين عما إذا كانت تعرضت للإغتصاب من عدمه، وبيان سبب الوفاة والإصابات الموجودة في الجثة، وصرحت بالدفن بعد ذلك.

شيعت أهالي مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية اليوم، جنازة الطفلة «ريماس»، 8 سنوات بالصف الثالث الإبتدائي، وسط حزن شديد عم المدينة، بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثة، وتصريح النيابة العامة بدفنها، على خلفية مقتلها على يد «حداد» استدراجها لداخل بيته، أثناء ذهابها لشراء الخبز لأسرتها في محاولة لاغتصابها إلا أن صراخها واستغاثتها جعلته يسرع في التخلص منها وقتلها طعنا.