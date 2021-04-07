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فينيسيوس يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد التألق أمام ليفربول

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
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تصدر البرازيلي فينيسيوس نجم ريال مدريد الصحف الرياضية الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء، بعد فوز ريال مدريد (3-1) على ليفربول الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وركزت بشكل خاص على نجم المرينجي الذي سجل هدفين في شباك الريدز.

وفي اللعب بالألفاظ باستخدام الاسم المختصر للاعب "فيني"، راهنت صحيفة آس في عنوانها الرئيسي على العبارة اللاتينية الشهيرة التي أطلقها يوليوس قيصر في إحدى حروبه "فيني، فيدي، فيتشي" (أتيت، رأيت، غزوت) لإبراز "الثنائية والأداء الاستثنائي للبرازيلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الريال وجه ضربة قوية لفريق ليفربول في الشوط الأول وقاوم في الثاني"، مبرزة أن صاحب الهدف الثالث، ماركو "أسينسيو عاد ليسجل".

بدورها، ركزت صحيفة ماركا على البرازيلي وعنونت صفحتها الرئيسية "فينيسيوس يتوج" مشيرة إلى أن اللاعب "قاد رقصة الريال أمام ليفربول".

كما أشارت الصحيفة إلى أن "الأبيض الذي يتقدم في أوروبا قدم مباراة عظيمة"، مبرزة أن "هدف (محمد) صلاح منح الحياة للريدز"، في إشارة للهدف الوحيد الذي سجله الفريق الإنجليزي بتوقيع المهاجم المصري.

وفي عنوان صغير، تطرقت الصحيفة لفوز مانشستر سيتي على بروسيا دورتموند (2-1) في نفس المرحلة من البطولة، مبرزة أن فيل "فودين أنقذ السيتي في اللحظة الأخيرة" ليمنح الفريق الإنجليزي الفوز في الدقيقة الأخيرة، بعدما كاد اللقاء أن ينتهي بالتعادل على ملعب الاتحاد.

من جانبها، ركزت الصحف الكاتالونية بشكل أكبر على برشلونة واستعدادته للكلاسيكو أمام الغريم الأزلي ريال مدريد على ملعب الفريدو دي ستيفانو في الجولة المقبلة من "الليغا"، وكذلك الأنباء حول تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع النادي الكاتالوني.

وبصورة لمجموعة من لاعبي البرسا، أبرزت موندو ديبورتيفو أن الفريق "يصل إلى فالديبيباس كفريق صعب المراس: 19 جولة دون هزيمة وبمجموع 51 نقطة من أصل 57"، مضيفة أن "البلاوغرانا" "لديه ستة انتصارات متتالية ويعلم أنه لو فاز سيتقدم خطوة حاسمة نحو اللقب".

أما انتصار الريال، فحصل على مساحة أعلى الصفحة بعنوان "فينيسيوس يتألق أمام ريدز (حمر) ظهروا رماديون"، مشيرة إلى أن "ثنائية البرازيلي تحدد المسار بشكل كبير نحو مباراة الإياب على ملعب أنفيلد".

من جانبها، ركزت سبورت على "عرض البرسا لديمبيلي...ثلاث سنوات جديدة"، مبرزة أن النادي الكاتالوني "سيقدم عرضا لمد عقده حتى 2025 بموافقة الجهاز الفني وفي انتظار التوصل لاتفاق اقتصادي".

وفي عنوان صغير أسفل الصفحة الرئيسية، أبرزت الصحيفة الكاتالونية أن "فينيسيوس منح الريال نصف بطاقة التأهل بثنائية"، مشيرة أيضاً إلى إنقاذ فودين للسيتي في الوقت القاتل.

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