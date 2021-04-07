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برلمانية: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مشيرة إلى أنه يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة.

وأوضحت السيد، خلال البيان الصادر لها، ان مجمع الإصدارات المزمنة والذكية تعتبر خطوة جديدة لتحقيق التحول الرقمي،مضيفه أن استخدام التكنولوجيا والرقمنة لم يعد من الرفاهية وبات ضرورة.

واكدت عضو مجلس النواب، ان إضافة الشرائح الإلكترونية الذكية يمكننا من تتبع الغش التجاري والتقليد ويحمي البيانات، كما أنه يساهم في توفير العملة الصعبة لان الدولة كانت تستورد هذا الطابع الضريبى من أوروبا، وبالتالي تم إنتاج هذا الطابع من قبل المجمع بالعملة المحلية فى إطار التعاون بين الضرائب والمجمع الجديد.


وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يفتتح اليوم المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

كما يتفقد الرئيس، منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

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مجمع الاصدارات مجلس النواب الرئيس السيسي الذكيه المؤمنه

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