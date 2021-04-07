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الكشف عن سبب إستقالة أحمد حسام ميدو من نادي بيراميدز

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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أعلن مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، عن سبب إستقالة أحمد حسام ميدو، المتحدث الإعلامي للفريق، بعد خلافات في وجهات النظر مع مسؤولي النادي.

وصرح المصدر: ان ميدو منذ تعيينه في النادي افتقد ثقة اللاعبين، لأنه كان يريد رحيل عدد من اللاعبين الخبرة داخل الفريق، على رأسها أحمد فتحي وشريف إكرامي وعبدالله السعيد.

وأوضح: ان اللاعبون الكبار في الفريق علموا بهذا الأمر، وبدأوا يخططون من أجل التخلص من ميدو، خاصةً إن إدارة بيراميدز تثق في اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات.

يذكر ان لاعب الزمالك السابق، استقال من منصبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث كتب: "تقدمت اليوم باستقالتى لإدارة نادى بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم".

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