بالتفاصيل والصور.. خريطة برامج ومسلسلات الراديو 9090 فى رمضان 2021



برامج ومسلسلات هذا العام فى الراديو 9090، لا تنافس ما يتم تقديمه فى محطات إذاعية أخرى، ولكنها تنافس المحتوى الذى يقدم فى الفضائيات والمحطات التلفزيونية، ويكفى أن تلقى نظرة سريعة على الخريطة البرامجية للراديو 9090، لتكتشف ذلك.



أولى مفاجآت 9090 فى رمضان هذا العام .. . هو المسلسل الكوميدى " كوكو واوا " بطولة شيكو وهشام و ميرنا جميل ..وهو اول مسلسل اذاعى 3d فى الراديو بتقنية الصوت المجسم و المؤثرات .



الأحداث تدور بشكل كوميدى عن "الكلب كوكو و القط واوا "والفرق بين حياة القطط و الكلاب الصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع نناقش مشكلات و ظواهر جديدة وغريبة على مجتمعنا .



ثانى مفاجأت 9090 ،دراما " جمال كازوزة " بطولة أحمد أمين ..وهو مسلسل كوميدى تتفجر فيه الضحكات من خلال ،خلاف بين المؤلف جمال درويش "أحمد أمين" والفنان الممثل أشرف على ، حول من منهما له الفضل فى نجاح الأعمال التي قاما بها معًا على مدار السنوات السابقة، هل هو الأداء والتمثيل، أم الكتابة،.. الخلاف أشعله صديقهما "ضياء شرارة" ، حتى أن جمال أعلن تحديه أمام الجميع، وقال انه في قدرته أن يصنع مواهب أخري مثل اشرف بفضل كتاباته وكلماته، وقرر ان يفعل ذلك في مركز الشباب الذي يقع بجوار منزل امه القديم من خلال مسرحية يقوم بكتابتها وإخراجها يقوم ببطولتها ممثلين ومواهب جدد من اهل المنطقة الشعبية التى يقع بها مركز الشباب .. مهلة الرهان وهى تلاتين يوما وإذا فشل جمال فى مسرحيته، عليه ان يترك المجال ويقوم بفتح "كشك كازوزة" فهل ينجح فى الرهان؟



ثالث المفاجأت مسلسل "اتنين فى واحد " بطولة ايمى سمير غانم ودياب .. وأحداث المسلسل تدور فى إطار كوميدى عن فتاة تعمل مدرسة في أحد المدارس الخاصه و تتصف باللباقة و حب الناس و الاحترام الشديد وفى احد الايام يحدث لها حادث كبير يسبب لها خلل بالمخ يجعلها في الليل شديدة الاحترام و التحفظ و في الصباح شديدة الاجرام و تعمل حرامية و الجميع يطاردها مما يخلق مواقف و مواقف مثيرة و كوميدية.



وللعام السادس يواصل احمد يونس تقديم "عمارة الحاج رمضان "مع مؤسسة مصر الخير و فى كل يوم يلتقى مع ضيوف من المشاهير و المصريين البسطاء و بائعى السلع الرمضانية ،ويناقش العديد من المواقف الايجابية فى الاسرة الموجودة و طرق ربات البيوت فى عمل الإفطار الرمضانى لاسرتها.



كما يقدم راديو 9090 خلال شهر رمضان عددا من البرامج المختلفة والمميزة ومن برامج الخريطة الجديدة "صباحك ومطرحك" من تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، وهو برنامج صباحى يشمل فقرات متنوعة لتقديم المتعة والترفيه والخدمات ومشاركة المستمعين رحلة الذهاب إلى العمل بفقرات تناسب الفترة الصباحية ومعلومات متفرقة خفيفة والنشرة المرورية، وفقرات أخرى متنوعة.



وكعادتها تواصل الدكتور لميس جابر برنامجها "مع لميس" وفيه تحكى بطريقتها المميزة تاريخ وحكايات مساجد أولياء الله الصالحين فى مصر ومن بناها ولماذا يتبرك بها المصريين .



محمد على خير يطل من 9090 هذا العام ببرنامج "ولاد الاصول" يتحدث فيه عن المصريين صناع الخير فى المجتمع ، ويلقى البرنامج الضوء على مواطنين مصريين عاديين يصنعون الخير .



ويقدم الراديو 9090 برنامج "أكلة سهلة " من تقديم الشيف حسن حسونة ، يتناول كيفية تحضير مائدة الإفطار يوميا مع الشيف حسن حسونة، ويقدم كل يوم وجبة إفطار بإمكانيات بسيطة "على أد الإيد" كما يقدم عدة طرق للاستفادة من بواقى الطعام لعمل وجبات جديدة... و ايضا وصفه لطبق مميز على السحور يوميًا .



وأيضا برنامج "صايم ولا زى كل سنة " غدير حسان و بسنت بكر و رامى الحلوانى .. البرنامج يستضيف نخبة من نجوم الفن والاعلام و الكوميديا ويطرح عليهم الأسئلة بطريقة مختلفة ومنها أسئلة تلاحقهم طوال الوقت و الاسئلة اللى بتضايقهم واللى بينزعجوا من تكرارها والاسئلة البديهية اللى النجم بيتسألها وزهق منها ، ده غير الاسئلة الشخصية .



وعلى الراديو 9090 نلتقى أيضا فى رمضان مع الشيخ اسامة الازهرى و مصطفى عاطف فى برنامج "حامل المسك" وفيه نتعرف على دلائل فعل الخير فى الشهر الكريم بين الناس و نصائح دينيه لكيفية عمل الخير فى الدنيا .

وهناك أيضا " كلام محترم " ويقدمه احمد الطاهر ى.. وهو برنامج يلقى الضو ء على ثوابت وطنية و اجتماعية لا يختلف عليها المصريين باختلاف وجهات نظرهم

أيضا نلتقى على موجات الراديو 9090 مع د. محمد رفعت فى برنامج "رمضان كريم وزيادة"



وهو برنامج عن العادات الإجتماعية و الصحية اثناء شهر رمضان مع دراما تمثيلية للموقف فى الحلقه مع تعليق الدكتور رفعت عليه فى اطار حياتى و طبى.



ولنا لقاء أيضا مع فضيلة الشيخ الدكتور شوقى علام فى برنامج مع فضيلة الشيخ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهوريه و الحديث عن البناء الاخلاقى للمجتمع و دعاء قبل الافطار .



أما عبد الفتاح مصطفى فيقدم لنا برنامج "حلى ودنك" وهو انشاد ديني– مديح – مواويل و ذكر نبوي و تواشيح و ادعية دينية و استضافة عدد من المشايخ و المنشدين .

أما ابرز مفاجأت الراديو هذا العام فهو ستوديو 9090 ويشارك فيه كل مذيعين الراديو على الهواء في برنامج حوارى مع نجوم السياسة و الاجتماع و الفن .

كعادته كل عام ، أعد الراديو 9090، مفاجآت عدة فى شهر رمضان، وذلك عبر مجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة، من تقديم مذيعى الراديو إضافة إلى عدد من نجوم السينما والدراما، وأيضًا أشهر الشيوخ والدعاة فى مصر.