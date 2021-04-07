الكشف على 1398 مريض خلال قافلة مجانية بغرب النوبارية (صور)

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية بلال بن رباح بغرب النوبارية، وذلك فى إطار خطة المحافظة وتوجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، رمد، مسالك بولية"، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.



حيث تمكنت القافلة من الكشف على عدد 1398 من أهالي القرية، تنوعت ما بين 311 حالة باطنة، 200 حالة جراحة عامة، 100 نساء وتوليد، 280 حالة أطفال، 113 حالة مسالك بولية، 166 حالة رمد، 179 حالة جلدية و49 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.