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نصائح مهمة للبنات في سن العشرين.. تعرفي عليها

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
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سن العشرين يعتبر مرحلة جديدة من عمر الفتيات تستقبل فيها تغيرات نفسية وجسدية كثيرة مثل زيادة الشعور بالثقة بالنفس، وزيادة إبراز جمالها وأنوثتها، ومن هنا نقدم لكم في السطور التالية نصائح مهمة للبنات في سن العشرين ومنها ما يلي:

- الاهتمام بالصحة الحفاظ على جمالكا وبشرتك وقوامك حيث أنك في سن النضج.

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والعناصر الغذائية الهامة.

- تناول الفواكه والخضروات بشكل مفرط للحصول على الفيتامينات والأحماض الضرورية لجسمها.

- من الضروري الحرص على تناول وجبة الفطور يومياً للتعزيز من صحة القلب والجهاز الهضمي.

- تناول الغذاء الصحي السليم للحفاظ على الوزن المثالي والقوام الرشيق.

- يجب المتابعة بشكل دوري مع الطبيب للفحص وإجراء التحاليل اللازمة تجنباً للإصابة بأي مرض.

- لابد على كل فتاة وهي في عمر العشرين أن تهتم بممارسة الرياضة بشكل أساسي والتي من أهمها رياضة المشي.

- حيث تحفز رياضة المشي من تنشيط أجهزة الجسم والتمتع بطاقة ونشاط وحيوية لا حدود لها.

- كذلك رياضة السباحة والركض ورياضة اليوجا.

- ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية التي تهواها كل فتاة وهي بعمرها.

- التركيز على الأشخاص المؤثرة في حياتها والذين يجعلونها تشعر بالسعادة، وإمضاء وقت الفراغ بصحبتهم.

- قراءة الكتب والروايات في مختلف المجالات، حتى تجعلها انسانة متحضرة وراقية ومثقفة.

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