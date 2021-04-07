منظومة الشكاوي : رصدنا 3504 شكاوى من مواطنين حول مخالفات البناء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مارس 2021، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.



ونوه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أن المنظومة تلقت خلال الشهر 4428 شكوى وبلاغا حول الخدمات التموينية، وتنوعت هذه الشكاوى بين طلبات طباعة وتفعيل واستلام البطاقات التموينية أو إعادة أفراد محذوفين عليها، كما تضمنت شكاوى من بعض المخابز حول التلاعب في وزن الخبز المدعم، وشكاوى ضد بعض بدالي التموين للتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية، والتلاعب في أسعار بعض السلع نتيجة عدم الإفصاح عنها واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، لافتا إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع هذه الشكاوى وإدراجها ضمن حملات التفتيش الدورية وتحرير محاضر بشأن من يثبت ارتكابه أي من الوقائع الواردة بتلك الشكاوى. كما تم، خلال الشهر، التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى للانتهاء من الشكاوى المرتبطة بطباعة البطاقات التموينية أو إعادة أفراد محذوفين عليها، وتسهيلا على المواطنين تم إضافة رابط المنظومة على موقع دعم مصر لتسجيل الشكاوى من خلاله على المنظومة.



وحول الشكاوى والاستغاثات التي تتطلب تدخلًا سريعًا، أشار إلى تعامل المنظومة مع 3582 شكوى وبلاغا خلال الشهر تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بسرعة التعامل مع الشكاوى التى تشير لأوجه قصور أو خلل، والتى قد تسبب خطورة مع إعطائها الأولوية فى التعامل لسرعة إزالة أسبابها، بما يسهم فى درء المخاطر والحد من الحوادث قبل وقوعها حفاظا على حياة المواطنين، ومنها على سبيل المثال الإبلاغ عن صناديق كهرباء أغطيتها غير سليمة، أو أعمدة إنارة متهالكة، أوأسلاك كهرباء مكشوفة، وكسر مواسير أو تسريب غاز، وأغطية بالوعات مفقودة، وتسريب مياه أسفل مبانى ومنشآت، وتهالك أو تلف بعض أجزاء من حواجز وأسوار بعض الكبارى والطرق، إلى جانب حفر ومطبات تمثل خطورة على الطرق، وكسر مواسير مياه، وتصدع عقارات وغيرها من الموضوعات الأخرى، لافتا إلى توجيه هذه الشكاوى إلى الجهات المختصة ومتابعتها، لتحقيق الاستجابة المناسبة وتوثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكوى، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين حال ثبوت إهمال وتقصير أدى إلى هذه الظواهر المسببة لذلك فى بعض تلك الشكاوى والبلاغات.



وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية: نظرًا لحرص الدولة على إرساء مبدأ العدالة الناجزة لدى المواطنين، وفي ضوء التنسيق القائم مع وزارة الداخلية بفحص الشكاوى الموجهة إليها من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال قطاعات ومصالح الوزارة المختلفة والنتائج الإيجابية التي أثمرها هذا التنسيق من تنفيذ أحكام الحبس والضبط والإحضار وتنفيذ القرارات الإدارية (إزالة- غلق)، تلقت المنظومة خلال هذا الشهر 3706 شكاوى، وقامت وزارة الداخلية بالفحص والتوجيه للقطاع أو المصلحة المختصة لإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع الشاكي، الأمر الذي عزز من ثقة المواطن في استجابة الوزارة لشكواه.



وفيما يخص شكاوى مخالفات البناء، رصدت المنظومة خلال الشهر عدد 3504 شكاوى من مواطنين حول مخالفات البناء العشوائى والأنشطة المخالفة، وكذلك التعدي على الأملاك العامة والخاصة، حيث برزت خلال الشهر الشكاوى الواردة حول استمرار بعض مالكي العقارات فى البناء أو التعلية بدون ترخيص، أو تحويل البدروم والجراجات لمسطحات تجارية، على الرغم من جهود الدولة الحثيثة لوقف نزيف البناء المخالف وحماية المواطنين من شراء أو استئجار مساحات غير مرخصة، حيث أفاد الشاكون أن الكثير من أصحاب تلك العقارات لجأوا خلال فترة التصالح على مخالفات البناء إلى تحويل بعض الجراجات أو البدرومات من بعض العقارات إلى أنشطة تجارية أو إدارية بما يخالف القانون، كما أشار المواطنون في شكواهم إلى أن أصحاب تلك العقارات لجأوا إلى حيل التقدم بأوراق التصالح ودفع الرسوم في محاولة منهم لتقنين أوضاعهم المخالفة؛ لإيقاف أي قرارات تصدر من الإدارات المحلية بهدم مخالفات التحويل إلى مساحات تجارية أو إدارية، وقد تم توجيه الشكاوى للجهات المختصة لدراستها واتخاذ اللازم وفقا لما تسفر عنه نتائج الفحص.



وتطرق مدير المنظومة لشكاوى منحة العمالة غير المنتظمة، مشيرا في هذا الصدد إلى تلقي المنظومة 11731 شكوى حول عدم صرف الدفعات المختلفة من منحة العمالة غير المنتظمة؛ حيث تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة القوى العاملة، التي قامت بفحص مضمون تلك الشكاوى ومراجعتها مع الجهات المعنية لبيان المستحقين لصرف المنحة من أصحاب تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



وفيما يتعلق بشكاوى خدمات الموارد المائية والري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى انتهاء وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 774 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر، جاء في مقدمة الاستجابات لها حسم وإزالة أسباب 98 شكوى واستغاثة بشأن طلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات على بعض هذه المجاري، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 72 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير، أو تهالك، أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية.



كما نوه مدير المنظومة إلى شكاوى مناطق تراكمات القمامة ومخلفات البناء، لافتا إلى استمرار المنظومة في تنفيذ تكليف رئيس الوزراء في التلقي والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق الواتس آب، لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث تلقت المنظومة نحو 18495 رسالة وصورة خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى 2062 شكوى، ثم توجيهها للجهات المختصة، والاستجابة لـ 76% منها، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، مشيرا إلى أن محافظات القليوبية، والمنيا، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والإسكندرية، والقاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، ودمياط اختصت بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.

