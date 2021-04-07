السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بشأن أزمة سد النهضة، قائلًا: " في رب مطلع على الشرفاء والمخلصين وقادر على نصرهم".





وحذر "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، الجانب الإثيوبي من تكلفة المواجهة، معقبًا: "مشفتوش مواجهة 1962، و1967 عملت إيه وتكلفتها كانت إيه، ومواجهة أشقائنا في العراق عملت إيه"، مشددًا على أن التعاون والاتفاق أفضل كثير من أي شيء.





وأكد، أن هناك تنسيقا مع السودان للإعلان عن عدالة القضية في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة الأنهار، مشيرًا إلى أن الأشقاء العرب والأفارقة يطلعون حاليًا على الوضع والنتائج المحققة.





وتابع لإثيوبيا: "بلاش تمس نقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة، وتعاوننا معا للبناء أفضل منة التصارع".





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكي.





كما يتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.



