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سفير الصين بالقاهرة: تعاون كبير مع مصر فى مجال اللقاحات ودفعة جديدة قريبا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، تعليقا على التعاون فى مجال مكافحة جائحة كورونا واللقاحات، إن اللقاحات الصينية المقدمة لمصر بلغ عددها 600 ألف جرعة قدمت على دفعتين فى شهر فبراير وشهر مارس، موضحا أن الرئيسين الصينى والمصرى أكدا فى مكالمة هاتفية على تعزيز التعاون.

وأعتبر السفير فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم عبر الإنترنت، أن التعاون فى هذا المجال تجسيد عميق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين.

وقال إنه فى المرحلة القادمة ستقدم الصين دفعة جديدة من اللقاحات إلى مصر، مشيرا إلى أن بلاده تشجع الشركات الصينية لبيع اللقاحات للجانب المصرى، وهناك مناقشات بالفعل مع الشركتين الصينيتين. وقال إن شركة "سينوفارم" تناقش إنتاج اللقاحات فى مصر.

وعلق السفير على زيارة وزير الخارجية الصينى وانج يي، إلى دول بالشرق الأوسط، وقال إن هدفها تطوير العلاقات مع تلك الدول والتأكيد على موقف الصين المسئول من تعزيز الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة.

وقال إن جولة وزير الخارجية فى الشرق الأوسط أواخر شهر مارس تعكس اهتمام الصين البالغ بتطوير العلاقات مع دول المنطقة.

وأوضح أن وزير الخارجية أجرى نقاشات معمقة مع الدول التى زارها لتنفيذ التوافقات المهمة بين الرئيس شى جين بينج وقادة هذه الدول، كما تم تبادل وجهات النظر مع هذه الدول حول شئون المنطقة من أجدل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

وقال إنه فى 29 مارس، عقدت الصين والجامعة العربية حول أمن البيانات بين الصين والدول العربية، وحضر الاجتماع مسئولون رفيعو المستوى من الجانبين، معتبرا أن الصين تسعى لتعزيز التعاون الرقمى حيث أطلقت فى 2017 مبادرة مع مصر والسعودية والإمارات لدعم الاقتصاد الرقمى وتعزيز التعاون فى مجال الإنترنت. وفى سبتمبر 2020 أطلقت بكين مبادرة تعزيز أمن البيانات عالميا. وقال إن مصر تهتم كثيرا بهذا المجال، حتى أن مصر أصدرت قانون لحماية البيانات الشخصية فى عام 2018 وفى عام 2020.

وأكد أن الصين على استعداد تام لتعزيز التعاون مع الدول العربية ومن بينها مصر لتشكيل الحوكمة الرقمية للمساهمة فى تشكيل مستقبل مشترك يعود بالنفع على الجميع.

وحول هونج كونج وشينشيانج، قال إن ما يحدث داخلهما شأن صينى داخلى ويخص الصين فقط. وقال إن التغييرات التى أدخلت على نظام هونج كونج الانتخابى شأن صينى داخل وتدخل الدول الأجنبية "تدخل سافر".

وقال إن ما يحدث فى إقليم شينشيانج يتم فى إطار مكافحة الإرهاب، رافضا تدخل الدول الغربية.

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