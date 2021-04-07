تعرف على أحدث أنشطة المدينة الجامعية بحلوان

نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية مجموعة من الأنشطة المتنوعة لطلاب ها وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ خالد ذكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.



أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الهدف من تنفيذ هذه الأنشطة الطلابية المتنوعة هو اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم الإبداعية وصقلها وتشجيعها، وتنميتها فضلًا عن بث روح الإنتماء وتنشأة جيل محب للتعاون والعمل الجماعى لخدمة وطنه، وتابع إن ممارسة الرياضات من شأنها ان تسهم في بناء بدنى قوي وسليم، كما تهدف هذه الأنشطة إلى رفع الوعي الثقافي والمجتمعي لدى الطلاب واكسابهم المهارات المعرفية والسلوكية وشغل أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد ونافع.



أوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعي أن جميع الأنشطة الجامعية تتم وفق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم التأكد من ارتداء الماسكات والتباعد الإجتماعي والتطهير المستمر، مضيفًا أن جامعة حلوان غنية بالمواهب الشابة المتميزة في مختلف المجالات، وتسعى جامعة حلوان من خلال الأنشطة المختلفة لإشراك الطلاب في المسئولية المجتمعية والحفاظ على البيئة المحيطة وتنميتها وتجميلها.



تضمنت خطة الأنشطة مؤخرًا تنفيذ معسكرات بمباني الطالبات اتسمت بالروح الرمضانية حيث تم تزيين وتجميل وتنظيف ٤ مباني للطالبات قام بتنفيذ هذه العملية نحو ٣٠ طالبة من كل مبنى، كما اشتملت المعسكرات على حفلات فنية، فقرات سمر، مواهب طلابية، شعر وزجل، اسكتش غنائي، عزف، وتكريم للطالبات والعاملات المتميزات.



كما تضمنت خطة الأنشطة الإجتماعية: مسابقة المعلومات العامة والتي تتم بنظام الفريق وتنافس فيها ٣٥ طالب، وكذا مسابقة الشطرنج:والتي تمت بالنظام الفردي من خلال صعود الفائز وخروج المهزوم وتنافس فيها ٤٠ طالب. وتم تنظيم مسابقات ثقافية وأبحاث ومجلات حائط تنافس في كل منها ١٠ طلاب، جاءت بهدف الاهتمام بالقراءة والاطلاع والتأكد من استخدام الأسلوب العلمي في البحث.

كما تم تنظيم مسابقات دينية بعنوان باب الفقه حول الصلاة والصوم تنافس فيها ٣٠ طالب.



أمتدت الفعاليات إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة الرياضية شملت الألعاب الترويحية (شد الحبل، الجري المزدوج، عدو ١٠٠ متر) وتنافس فيها ١٥٠ طالب، و١٢٠ طالبة، وكذا كرة الطائرة التي تنافس فيها ١٢٠ طالب، وضربات الجزاء للطالبات وتنافس فيها عدد ٢٥ طالبة، بالإضافة إلى رميات حرة كرة سلة وتنافس فيها ٢٥ طالبة.

