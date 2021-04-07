حسن شاكوش يطمئن جمهوره على صحته بعد خروجه من الحبس

حرص حسن شاكوش على طمأنة جمهوره بعد القبض عليه بسبب افتتاح كافيه ووجه حسن شاكوش، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر حسن شاكوش مقطع فيديو جديد له، قال فيه :"من قلب الجيم بطمنكم، الحمدلله أنا كويس، وكله تمام وزي الفل، قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله بخير، بشكر كل اللي سألوا عليّ، وآسف معرفتش أرد على جد، كل اللي جاي حلو، بحبكم كلكم".







تصدر حسن شاكوش التريند وصفحات التواصل الإجتماعي بعد القبض عليه بعد حفل افتتاح الكافيه الخاص به بمدينة نصر، بحضور عدد من نجوم الفن منهم ماجد المصري، ومنة فضالي، حيث داهمت الشرطة المكن وألقت القبض على"شاكوش" لعدم وجود التراخيص اللازمة للمحل وتقديم الشيشة.



وتم إخلاء سبيل حسن شاكوش على ذمة القضية مع دفع كفالة مالية مالية قدرها 20 ألف جنيه، وحُبس عدد من المتهمين.