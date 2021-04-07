محافظ البحيرة يتفقد معرض الزهور الأول بمكتبة كفر الدوار (صور)

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتفقد معرض الزهور بحديقة مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، والذى تم افتتاحة فى 21 مارس الماضى بالتزامن مع أعياد الربيع، وذلك بحضور اللواء احمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار والأستاذ احمد هواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور.



والمعرض يحتوى على أنواع مختلفة من الزهور والأشجار، من خلال منتجات مشتل الوحدة المحلية بجانب بعض الجهات المشاركة، لضمان تنوع المعروضات وخروج المعرض بالشكل المطلوب، بجانب عدد من الأنشطة الثقافية المختلفة والأعمال اليدوية وورش العمل.



كما يتضمن المعرض تنظيم ورش للأطفال من خلال مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، تنوعت ما بين الرسم وتلوين الوجه والمشغولات اليدوية وكذلك ورش التوعية بطرق الحفاظ على النباتات ورعايتها، وطرق تدوير المخلفات البيئية والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع قصر ثقافة كفر الدوار والإدارة التعليمية بكفر الدوار.

واكد المحافظ على الاستفادة من الزهور النادرة والنباتات الطبية عن طريق زيادة الإنتاج والاستفادة منها، وطرحها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بالمعرض الذى يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بتوافد العديد من المواطنين من أبناء المدينة والمركز على المعرض.



جدير بالذكر أن المعرض يتم تنظيمه للمرة الأولى بكفر الدوار، ويعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم العديد من فصائل وأنواع الزهور بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة من الورود الطبيعية.



وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر الدوار أن المعرض يهدف إلى تنمية الذوق العام للمواطنين، وكذلك تنمية الحس الجمالي لدى الأطفال، من خلال تنظيم زيارات مدرسية للمعرض وتنفيذ عدد من الأنشطة والورش، ولاسيما حول الفنون التشكيلية والأعمال اليدوية وطرق العناية بالنباتات، فضلًا عن توفير الزراعات المتنوعة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، معرض الزهور بحديقة مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، والذي تم افتتاحه في 21 مارس الماضي بالتزامن مع أعياد الربيع، وذلك بحضور اللواء احمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار والأستاذ احمد هواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور.





ويحتوي المعرض على أنواع مختلفة من الزهور والأشجار، من خلال منتجات مشتل الوحدة المحلية بجانب بعض الجهات المشاركة، لضمان تنوع المعروضات وخروج المعرض بالشكل المطلوب، بجانب عدد من الأنشطة الثقافية المختلفة والأعمال اليدوية وورش العمل.





كما يتضمن المعرض تنظيم ورش للأطفال من خلال مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، تنوعت ما بين الرسم وتلوين الوجه والمشغولات اليدوية وكذلك ورش التوعية بطرق الحفاظ على النباتات ورعايتها، وطرق تدوير المخلفات البيئية والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع قصر ثقافة كفر الدوار والإدارة التعليمية بكفر الدوار.





وأكد المحافظ على الاستفادة من الزهور النادرة والنباتات الطبية عن طريق زيادة الإنتاج والاستفادة منها، وطرحها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بالمعرض الذى يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بتوافد العديد من المواطنين من أبناء المدينة والمركز على المعرض.





جدير بالذكر أن المعرض يتم تنظيمه للمرة الأولى بكفر الدوار، ويعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم العديد من فصائل وأنواع الزهور بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة من الورود الطبيعية.



