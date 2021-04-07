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وزير الإسكان: بدء التشطيبات بعمارات الإسكان الساحلي المميز بمدينة رشيد الجديدة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من  الهيكل الخرساني لـ25 عمارة (600 وحدة سكنية) بمشروع الإسكان الساحلي المميز بمدينة رشيد الجديدة، لافتاً إلى أنه تم البدء في أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعددٍ من العمارات، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بالمشروع نحو 70%، كما تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمدينة على مساحة 268 فدان حوالي 778 مليون جنيه حتى الآن.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه من المخطط أن تستوعب المدينة كل أنواع الإسكان ( السياحي – المتوسط – الاجتماعي )، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وستكون متنفساً سياحياً لسكان محافظتي البحيرة و كفرالشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، والمشرف على منطقة أرض غرب كارفور بالإسكندرية، أن استثمارات المرحلة الأولى تشمل تنفيذ 25 عمارة إسكان ساحلي مميز، وأعمال الحدائق والطرق كاملة.

وقال رئيس الجهاز: بالنسبة لأعمال الطرق والمرافق بمدينة رشيد الجديدة، تم الرفع المساحي لكامل المدينة، وإسناد الدراسات الجيو تقنية وأبحاث التربة لهيئة المواد النووية، كما تم عمل تقرير جسَّات استرشادية لكامل المدينة واعتمادها من السلطة المختصة، وجارٍ إعداد مستندات الطرح لتصميم أعمال المرافق، وجارٍ تنفيذ أعمال حفر بئر استكشافية لموقع محطة التحلية المقترح بالمدينة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز، حيث تقع من بداية مصب فرع رشيد ، وتمتد غربا وصولا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة ادكو ، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريبا، وتبعد عن الطريق الساحلي الدولي حوالي 5 كم، وسيتم تنفيذ مناطق خدمات ومناطق أحياء بكافة مستويات الإسكان والمشروعات العمرانية المتكاملة والمشروعات الترفيهية والسياحية و الاستفادة، من جميع جوانب المدينة الشاطئية، وايضا موقعها المتميز لتلاقي نهر النيل مع البحر المتوسط .

جدير بالذكر أنه جارٍ تنفيذ 33 عمارة بمشروع بشائر الخير 4، كما تم اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة بالقرار الوزاري رقم 1002 لسنه 2020.

كما تجدر الإشارة إلى  أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم ( 117 ) لسنه 2019، بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185 فدانا، لإقامة مدينة رشيد الجديدة، ضمن مدن الجيل الرابع وذلك في إطار التوجه العام  للدولة للتوسع العمرانى المخطط على مستوى الجمهورية.

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