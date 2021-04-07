Advertisements

​رئيس الجهاز: 90% نسبة تنفيذ 2520 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالمدينة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
Advertisements


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ الطبقة الأسفلتية لطرق مشروع "سكن مصر" أحد مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، لشريحة متوسطى الدخل، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن خطة الجهاز التى تستهدف تنفيذ نمط المشروعات العمرانية المتكاملة. 

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن إجمالى أطوال الطرق المستهدف تنفيذها حوالى 5 كم وبعرض (6.5 متر، لكل حارة مرورية يفصلها جزيرة وسطى بعرض مترين)، بجانب الإنتهاء من  أرصفة المشاة على جانبي الطرق بالمشروع شاملة المرافق من شبكات، مياه شرب وصرف صحى وري، وكذا الشبكة الأرضية للغاز الطبيعى وخطوط التليفونات فضلاً عن توريد مهمات شبكة الكهرباء وجارٍ التنسيق مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار، حيث  بلغت  تركيب أعمدة الإنارة أكثر من 70%، لتكتمل عناصر المرافق بالمشروع. 

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، تقدم نسب الإنجاز للعمارات السكنية بالمشروع الذى يقع بالواجهة الشرقيه للمدينة، ويجري تنفيذه على مساحة  78 فداناً بإجمالى 105 عمارات تستهدف تنفيذ 2520 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ للعمارات  بلغت نحو 90 %. 

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروع  يحتوى على مناطق خضراء وبرجولات ومناطق ألعاب أطفال ومدخل على واحد من أهم المحاور بالمدينة محور "جمال عبدالناصر"، لافتاً إلى أن جهاز المدينة قد انتهى من تنفيذ عدد من الخدمات وتشمل ملعبين خماسيين وحضانة وسوقا تجارية ومركزا طبيا.

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يومين

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 13 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يحسم صفقاته الصيفية في هذا الموعد

منذ ساعة و 20 دقيقة

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك مهددة بالتأجيل

منذ ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:38 م

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

06:45 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

08:11 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج