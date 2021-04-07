​رئيس الجهاز: 90% نسبة تنفيذ 2520 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالمدينة









صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ الطبقة الأسفلتية لطرق مشروع "سكن مصر" أحد مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، لشريحة متوسطى الدخل، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن خطة الجهاز التى تستهدف تنفيذ نمط المشروعات العمرانية المتكاملة.





وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن إجمالى أطوال الطرق المستهدف تنفيذها حوالى 5 كم وبعرض (6.5 متر، لكل حارة مرورية يفصلها جزيرة وسطى بعرض مترين)، بجانب الإنتهاء من أرصفة المشاة على جانبي الطرق بالمشروع شاملة المرافق من شبكات، مياه شرب وصرف صحى وري، وكذا الشبكة الأرضية للغاز الطبيعى وخطوط التليفونات فضلاً عن توريد مهمات شبكة الكهرباء وجارٍ التنسيق مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار، حيث بلغت تركيب أعمدة الإنارة أكثر من 70%، لتكتمل عناصر المرافق بالمشروع.





وفي سياق متصل، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، تقدم نسب الإنجاز للعمارات السكنية بالمشروع الذى يقع بالواجهة الشرقيه للمدينة، ويجري تنفيذه على مساحة 78 فداناً بإجمالى 105 عمارات تستهدف تنفيذ 2520 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ للعمارات بلغت نحو 90 %.





وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروع يحتوى على مناطق خضراء وبرجولات ومناطق ألعاب أطفال ومدخل على واحد من أهم المحاور بالمدينة محور "جمال عبدالناصر"، لافتاً إلى أن جهاز المدينة قد انتهى من تنفيذ عدد من الخدمات وتشمل ملعبين خماسيين وحضانة وسوقا تجارية ومركزا طبيا.



