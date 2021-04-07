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حبس متهم بحوزته 23 شهادة صحية مزورة بالساحل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة الساحل الجزئية، بحبس عاطل بتهمة تزوير الشهادات الصحية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي. 

وتعود الواقعة عندما تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة "مزورين".

وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير المضبوطات بالاشتراك مع أحد الأشخاص "يعمل بأحد مكاتب الصحة بالقليوبية"- جار تقنين الإجراءات لضبطه لترويجها على عملائهما الراغبين في الحصول على شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض "خلافًا للحقيقة" نظير تحصلهما على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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