حبس متهم بحوزته 23 شهادة صحية مزورة بالساحل

أمرت نيابة الساحل الجزئية، بحبس عاطل بتهمة تزوير الشهادات الصحية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي.





وتعود الواقعة عندما تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة "مزورين".



