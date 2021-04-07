الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة ينظم مؤتمر علمي بمشاركة ٢٥٠ طالبًا وطالبة



أعلن اعضاء الاتحاد المصري لطلاب كلية صيدلة ببني سويف، عن تنظيم مؤتمر علمي بعنوان EPSF National Symposium بمشاركة ٢٥٠ طالبًا وطالبة من 36 جامعة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من ٧ أبريل إلى ١٠ أبريل بجامعة حُورس.



وأكد مكتب الإتحاد ببني سويف، أن المؤتمريُعِد الأضخم مؤتمر علمي على مر التاريخ حيث يلتقي فيه الماضي بالحاضر، مؤتمر اعتاده الاتحاد منذ تسعة عشر عامًا والآن عاد في نسخته العشرينِ ممذوجًا بذهب محتواه الذي يلمع حد السماء، أكبر تجمع لطلبة الصيدلة على مدار السنة.



ووأضاف ـ في بيان له: لم نجد أفضل من حضارتنا المصرية وتراثها الأصيل لنكتشف ونفتش عن كنوزها فتوصلنا لبردية من أقدم وأكثر البرديات الملهمة في مجال الطب وهي بردية "إيبرس" التي تحتوي على وصفاتٍ علاجيةٍ تُقارب الـ٧٠ وصفة لأمراضٍ متنوعةٍ لذا جاء المؤتمر بإسم "إيبرس".



وأوضح البيان، أنه نظرًا للوضع الحالي ووجود فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ لأول مرة ينقسم المؤتمر ليشمل عدد من الحضور الأونلاين منعًا لحدوث تجمعات بأعداد كبيرة، ويشمل الجزء الأوفلاين بعدد ٢٥٠ طالب فقط مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحفظ سلامة طلابنا.



و>كر البيان، أن المؤتمر يُقدم هذا العام العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل مقسمة في خمس مسارات أساسية تدور حول تطوير طالب الصيدلة وأن يكون مُلمًا بعلم الصيدلة وتطوره على مدى العصور وصولًا إلى الآن، وتحضيره لسوق العمل من خلال المهارات المقدمة من أكثر من خبير متواجد بالمؤتمر وأهمها

مهارة التسويق ومهارة التعليم والتفكير النقدي، ويشمل المؤتمر أكثر من مسابقة في مجالات مثل ريادة الأعمال والصناعات اليدوية.



ويتضمن المؤتمر مناقشة قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي الصحة النفسية والعقلية والتوعية بالمرض النفسي وكيفية التعامل معه وما أشد احتياج مجتمعنا لذلك.



وكما ذكرنا الوضع الحالي ووجود فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ يحتوي المؤتمر على مناقشات بشأنه وآخر التحديثات في بروتوكولات وزارة الصحة.

ونتوج نهاية المؤتمر بتقديم شهادات مُدعمة من مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة والنقابة العامة للصيادلة لكافة الحاضرين؛ تساعدهم فيما بعد وتُسهل عليهم الدخول لسوق العمل فهي بمثابة خبرة قوية لهم.



والجدير بالذكر ان الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة هو اكبر صرح طلابي لطلبة كليه الصيدلة وذلك لكونه موجود في 34 كلية صيدلة علي مستوى الجمهورية ويمثل اكثر من 5000 من الطلاب وحديثي التخرج من كليات الصيدلة.

