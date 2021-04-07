Advertisements

19 مايو.. أولي جلسات نظر دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بـ10 ملايين جنيه

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:30 م
مـروة هيـكل
Advertisements




قال المحامي  هيثم عباس دفاع تأمر أمين، إنهم حضرو أولى جلسات التحضير في دعوى تتهم الإعلامي عبد الناصر زيدان، بالسب والقذف في حق الإعلامي تأمر أمين.

ورفض الدفاع أمام قاضي التحضير بالمحكمة الاقتصادية، التصالح مع الإعلامي عبد الناصر، موضحا أن المحكمة قررت تحديد جلسة  19 مايو المقبل لنظرها موضعا لتكون هذه أولى جلسات المحاكمة.


وأقام المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي، تامر أمين دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان؛ لقيامه بنشر مقاطع فيديو تحمل سب وقذف وتشهير وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة وانتهاك لحرمة الموتى وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة، ما حدا به إقامة الدعوى امام الاقتصادية للقضاء له بتعويضه ب10 ملايين جنيه.

صرح مكتب هيثم عباس أن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وإزدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات ستحمى المجتمع من مشاكل أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع، ويختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهى براء من تلك الأفعال.

أخبار تهمك

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 9 دقيقة

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ 38 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 13 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يحسم صفقاته الصيفية في هذا الموعد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك مهددة بالتأجيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:38 م

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

06:45 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

08:11 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج