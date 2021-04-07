تفجير يستهدف رتلًا للتحالف الدولي في العراق

تعرض رتل للدعم اللوجيستي تابع للتحالف الدولي، اليوم الأربعاء، لتفجير على طريق بابل-الديوانية بمحافظة العراق.

ولم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية أو مادية، وفقًا لمصادر أمنية عراقية.



