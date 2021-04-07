Advertisements
تفجير يستهدف رتلًا للتحالف الدولي في العراق
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:33 م
وكالات
Advertisements
تعرض رتل للدعم اللوجيستي تابع للتحالف الدولي، اليوم الأربعاء، لتفجير على طريق بابل-الديوانية بمحافظة العراق.
ولم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية أو مادية،
وفقًا لمصادر أمنية عراقية.
وتهاجم مليشيات مسلحة تابعة لإيران، قواعد
التحالف الدولي ومباني المقار الأمريكية فى العراق عبر هجمات تنفذ بالصواريخ والعبوات
الناسفة.
وتهاجم مليشيات مسلحة تابعة لإيران، قواعد
التحالف الدولي ومباني المقار الأمريكية فى العراق عبر هجمات تنفذ بالصواريخ والعبوات
الناسفة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements