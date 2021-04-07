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تفجير يستهدف رتلًا للتحالف الدولي في العراق

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:33 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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تعرض رتل للدعم اللوجيستي تابع للتحالف الدولي، اليوم الأربعاء، لتفجير على طريق بابل-الديوانية بمحافظة العراق.

 

ولم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية أو مادية، وفقًا لمصادر أمنية عراقية.


وتهاجم مليشيات مسلحة تابعة لإيران، قواعد التحالف الدولي ومباني المقار الأمريكية فى العراق عبر هجمات تنفذ بالصواريخ والعبوات الناسفة.


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