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مرتضى فتيتي يطلق عمل جديد مع وتري ويبدع في "أنا اللي بغيت"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أطلق الفنان التونسي "مرتضى فتيتي" المعروف بفنّان الكلمة وملك الإحساس في تونس، أغنيته الجديدة "أنا الّي بغيت" على يوتيوب وكافّة المتاجر الرقمية، وذلك مع شركة وتري التّي تعمل على دعمه عربيُّا.

يتميّز فتيتي بأغانيه التونسية الاستثنائية والمتجددة، وهو الفنّان الشّاب الذي لا يتردد في ترك بصمته كل مرّة ليرسم الطريق باتجاه مستقبل واعد على المستوى العربي والعالمي.
 
الأغنية "أنا الّي بغيت" هي من كلماته وألحانه كالعادة، توزيع فرات بوقديدة، وإخراج محمد طاهر حيث صوّر الكليب في تونس. كما وتخطّى الفيديو كليب عتبة المئة ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إطلاقه.
 

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