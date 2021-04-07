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مرتضى فتيتي يطلق عمل جديد مع وتري ويبدع في "أنا اللي بغيت"
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:36 م
الفجر الفني
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أطلق الفنان التونسي "مرتضى فتيتي" المعروف بفنّان الكلمة وملك الإحساس في تونس، أغنيته الجديدة "أنا الّي بغيت" على يوتيوب وكافّة المتاجر الرقمية، وذلك مع شركة وتري التّي تعمل على دعمه عربيُّا.
يتميّز فتيتي بأغانيه التونسية الاستثنائية والمتجددة، وهو الفنّان الشّاب الذي لا يتردد في ترك بصمته كل مرّة ليرسم الطريق باتجاه مستقبل واعد على المستوى العربي والعالمي.
الأغنية "أنا الّي بغيت" هي من كلماته وألحانه كالعادة، توزيع فرات بوقديدة، وإخراج محمد طاهر حيث صوّر الكليب في تونس. كما وتخطّى الفيديو كليب عتبة المئة ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إطلاقه.
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