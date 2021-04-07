اعتقال 12 فلسطينيا فى حملة مداهمات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيًا من محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأصدر نادي الأسير الفلسطيني، بيانًا، قال فيه إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطنيين فى بلدة اليامون، كما اعتقلت أخر من قرية عانين وشاب رابع من بلدة جلبون شرق مدينة جنين شمال الضفة، و7 مواطنين من قرية رأس كركر غرب رام الله، وثامنا من قرية دير جرير شرقها.

ويوميًا تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الشبان الفلسطينيين فى مختلف المناطق الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة.