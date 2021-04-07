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الزمالك يواصل التحضير لمواجهة تونجيث.. وكارتيرون يصحح الأخطاء

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الأربعاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين، ركز فيها المدير الفني على بعض الجوانب الفنية والخطية لتطبيقها في الفترة المقبلة.

وقام كارتيرون بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

كما انتظم محمد عبد السلام لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية حيث أنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب حراس المرمى.

وركز  مدرب الحراس على تدريبات رد الفعل للحراس وكيفية التعامل مع الكرات العرضية .

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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