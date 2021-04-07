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تدريبات بدنية إضافية لجنش.. وجلسة علاجية لعبد الله جمعة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الأربعاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي.

وأدى  عبد الله جمعة لاعب الفريق جلسة علاجية، ثم خاض اللاعب لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويعاني عبد الله جمعة من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها بعد مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير في دوري أبطال إفريقيا .

كما خاض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ، تدريبات بدنية إضافية بعد مشاركته في تدريبات حراس المرمى ، حيث طلب البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس من "جنش" خوض تدريبات بدنية إضافية بالجري حول الملعب.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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