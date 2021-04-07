تدريبات بدنية إضافية لجنش.. وجلسة علاجية لعبد الله جمعة

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تدريبات بدنية إضافية لجنش.. وجلسة علاجية لعبد الله جمعة
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:41 م
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الأربعاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي.
وأدى عبد الله جمعة لاعب الفريق جلسة علاجية، ثم خاض اللاعب لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.
ويعاني عبد الله جمعة من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها بعد مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير في دوري أبطال إفريقيا .
كما خاض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ، تدريبات بدنية إضافية بعد مشاركته في تدريبات حراس المرمى ، حيث طلب البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس من "جنش" خوض تدريبات بدنية إضافية بالجري حول الملعب.
ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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