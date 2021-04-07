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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا الإسبانية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره برشلونة، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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