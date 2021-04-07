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عاجل.. براءة أحمد شفيق في قضية فساد جمعية خدمات مصر الجديدة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012 مع اثنين آخرين لاتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم بـ"جمعية خدمات مصر الجديدة " حديقة الأسرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد والسعيد أحمد عبده وأمانة سر محمد خميس.  
 
وكان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال كلٍ من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

وجاء ذلك عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك "حديقة الأسرة".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (غيابيا)، والكابتن توفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد وزارة الطيران المدني.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.

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حوادث جمعية خدمات مصر الجديدة الفجر احمد شفيق

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