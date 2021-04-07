مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الاحتلال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن مستوطنون يهود اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مسؤول العلاقات العامة والإعلام فى دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، عن وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن المستوطنون اليهود أدوا طقوسا تلمودية داخل الأقصى.

ويوميا يتعرض المسجد الأقصى يومياً لاقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة.



