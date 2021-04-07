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الدكتور عمر الشلقاني: مصر لديها نظام صحي مرن قادر على تحمل الصدمات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكد الدكتور عمرو الشلقاني خبير النظم الصحية وممثل البنك الدولي بجمهورية مصر العربية، على أن البنك الدولي ليس فقط بنك تمويل، بل هو بنك معلوماتي ومعرفي، وداعم فني لعدد من المشروعات كنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى دعم جهود مكافحة كورونا وغيرها من المشروعات الصحية العظيمة على أرض مصر.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في غضون إطلاق المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية اليوم.

وتابع: أهم ما رصدناه عن الوضع الصحي في مصر أن مصر لديها نظام صحي مرن قادر على تحمل الصدمات والأعباء الصحية، لا سيما ما ظهر جليًا خلال جائحة covid 19 من التعايش والتصدي لتلك الأزمة.

واستكمل البنك الدولي شريك أساسي في البرامج الصحية، لافتًا إلى إن المحفظة المالية المخصصة من البنك للدعم المؤسسي ودعم الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والهيئات الجديدة ومكافحة كورونا تقترب من المليار دولار.

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كورونا عمر الشلقاني بوابة الفجر الفجر البنك الدولي

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