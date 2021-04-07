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رئيس مجلس إدارة قناة LTC : نحرص على تقديم خدمة إعلامية مميزة للمشاهدين

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكد هاني العتال ، رئيس مجلس إدارة قناة LTC حرصه على تقديم خدمه إعلامية مميزة للمشاهدين بعد الانتهاء من تقنين أوضاع القناة، مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وهيئة الاستثمار، وتأكيده علي إحترام القوانين والأكواد والمعايير المنظمه للبث.
يأتي ذلك بعد تشكيله لمجلس إدارة شركة لايت الفضائية المالكة لقناة LTC.
وفى هذا الإطار حرص هاني العتال ، على توفير بنية أساسية على أعلى مستوي من حيث الاستوديوهات الجديدة ، التى تم الإتفاق عليها مع مدينة الإنتاج الإعلامى، وأيضًا توفير كافة الإمكانيات الهندسية والتكنولوجية القادرة على توصيل رسالة القناة للمشاهد بأعلى جودة.
وقد أكد هانى العتال، أن السياسة التحريرية للقناة تتمسك بالثوابت الوطنية الداعمة للدولة المصرية وقيادتها السياسية .
وأضاف العتال: السياسة التحريرية تتضمن أيضًا التعبير الكامل عن هموم وأحلام المواطن بشفافية ومصداقية.
وكشف العتال عن اقتراب تحديد موعد إنطلاق البث لقناة L.T.C.

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