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تغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه تعويضًا للكابتن أشرف ابو اليسر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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ألزمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الفنان محمد رمضان بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ قدره 6 ملايين جنيه، وذلك بسبب تسببه في أضرار عديدة له، فضلاً عن وقوفه عن العمل، بعد نشره صورة له، وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر. 


نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الإنستجرام" مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود.



يذكر أن هيئة الطيران المدني وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لكسره معايير السلامة أثناء الطيران وخروجه عن القواعل بالاضافه الي سحب رخصة مساعده لمدة عام.


محمد رمضان سيشارك في رمضان المقبل بمسلسل " موسي " ، وهو من بطوله هبه مجدي ، عبير صبري ، سميه الخشاب ، تارا عماد ، عارفه عبد الرسول ، رياض الخولي ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامه

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