مواجهات حديدية.. تعرف على منافسين الأهلي في دور الثمانية بدوري الأبطال

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع المريخ السوداني في المباراة الأخيرة بهدفين لمثلهما في خامس جولات دور المجموعات.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط خلف سيمبا المتصدر الذي يمتلك 10 نقاط في الصدارة.





ومن المفترض أن يواجه الأهلي في دور الثمانية للبطولة أحد الفرق الثلاثة التي تصدرت مجموعتها، الترجي بطل تونس أو الوداد بطل المغرب، أو ضن داونز بطل جنوب أفريقيا.





وواصل الأهلي استعدادته اليوم الثلاثاء، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني والمقرر لها بعد غد الخميس في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا.







