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كواليس رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف النجم الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لجالاتا سراي التركي كواليس الرحيل عن القلعة البيضاء من أجل خوض تجربة الإحتراف للمرة الأولى في مسيرته.

وقالت مصطفى محمد في تصريحات تلفزيونية يوم أمس أن نادي فنربخشة التركي كان يرغب في ضمه قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وأضاف :" تمسكت بالإحتراف لأن وقتها كنت قد بلغت من العمر 22 عامًا وفي المعتاد يحترف اللاعبون في سن 19 عامًا لكن مسؤولي البيت الأبيض طلبوا مني البقاء بسبب حلم التتويج ببطولة وأفريقيا".

وأنهى :" رحيل المجلس السابق وطلبت من المجلس الجديد الاحتراف بعد تلقي عرض جالطة سراي خاصةً أنها الفرصة الأخيرة وأصريت بشدة على موقفي وطلبوا مني الانتظار لشهر يونيو لكني رفضت".

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