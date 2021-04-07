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انخفاض "10 درجات" بحرارة الجو في أول أيام شهر رمضان الكريم (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه وفقًا لتنبؤات الهيئة فإن هناك موجة حارة تشهدها البلاد ذروتها أمس واليوم، منوهًا بأنه اعتبارًا من الغد نشهد انكسار هذه الموجة الحارة لتصل درجة الحرارة على القاهرة غدًا لـ 28-29 درجة. 

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الجمع المقبل لكونه مصحوب بنشاط رياح مما يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة أكثر، لتصل درجة الحرارة لـ 25-26 درجة على أن تنخفض لـ 22-23 درجة يوم السبت المقبل.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يكون مائلا للبرودة نهارًا بارد ليلًا، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية ومتابعة النشرات الجوية باستمرار، منوهًا بأن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الربيع أمر طبيعي، ومن الوارد أن تتأثر بالبلاد بمنخفضات تؤدي لارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى وتكون مصحوبة برياح مثيرة للأتربة، ولكن حتى الآن لم يتم رصد مثل هذه المنخفضات.

وطمأن، المواطنين بشأن رمضان حيث إننا سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة في أول أيامه بنحو 10 درجات عن الدرجات الحالية، ويكون الطقس معتدل.

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رمضان درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس

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