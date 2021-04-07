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تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو التركي في ولاية قونية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:13 م
تحطم مقاتلة - أرشيفية
تحطم مقاتلة - أرشيفية
وكالات
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تحطمت مقاتلة من طراز "نورثروب إف-5" تابعة لسلاح الجو التركي، اليوم الأربعاء، في ولاية قونية وسط البلاد، ما أدى إلى وفاة الطيار، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وفي سياق آخر، شهدت تركيا تراجعاً خطيراً في الحريات الصحافية والعامة، وحقوق الإنسان، بحسب تقارير حقوقية، حيث تتكرر الانتهاكات الجسيمة على نطاق واسع، بشكل يبدو ممنهجاً، ويتعرّض لتنديد دولي وحقوقي واسع.

 

وقال النائب والصحفي السابق في حزب الشعب الجمهوري المعارض، باريش يركاداش، بحسب صحيفة "أحوال تركية"، إن ما لا يقل عن 95 صحفياً واجهوا المحاكمة في تركيا هذا الشهر، مع صدور أحكام بالسجن على سبعة منهم.

 

ونقل موقع دوفار الإخباري عن يركاداش قوله إن 3 صحفيين آخرين احتُجزوا لدى الشرطة وتعرض اثنان للهجوم، بحسب تقرير "الظلم ضد الصحافة".

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مقاتلة تركية سلاح الجو التركي تركيا تحطم مقاتلة

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