



شروط التقديم في وظيفة معاون أمن لحملة الشهادة الاعدادية للاناث والذكور 2021 واماكن التقديم





سوف نعرض اليوم عن شروط التقديم في وظيفة معاون أمن لحملة الشهادة الاعدادية للإناث والذكور 2021 واماكن التقديم، وقد قامت وزارة الداخلية المصرية عن قبول دفعات جديدة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقدم في وظيفة معاون أمن، التى تم الإعلان عنها ومن الشروط التى يجب أن نتواجد في الراغبين في التقديم فيها، ويكون ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية علي توافر فرص عمل للشباب والفتيات، ونظير احتياج الوزارة للأعداد من الوظائف في إطار التحديات الكبرى التي تواجهنا من الأعداء الوطن سواء في إطار المستوى الداخلي او الخارجي، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل التى تتعلق بشروط التقديم في وظيفة معاون أمن.





وظيفة معاون امن بوزارة الداخلية

تعتبر وزارة الداخلية من الوزارة التى يتواجد على عاتقها مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن والأمان في دائما في احتياج تعزيز قدرتها، ومن أهم هذه القدرات هي رجل الشرطة الذي يتم تدريبه على أعلى مستوى لكي يقوم بأداء المهام التى تتطلب منه علي اكمل وجه ممكن، لذلك تم الإعلان عن الاحتياج لموظفي معاون أمن لكى يتم تدريبهم في فترة زمنية محددة، ويتم تعيينهم في الوظائف يقوموا بالحصول على كافة الامتيازات للموظفين في وزارة الداخلية المصرية.





أماكن التقديم في وظائف وزارة الداخلية

- معهد معاوني الأمن بطرة للاناث والذكور.

- معهد معاوني الأمن بمحافظة البحيرة عند مدخل وادى النطرون للذكور فقط.

- معهد تاهيل الافراد بمحافظة سوهاج حى الكوثر للذكور فقط.





مواعيد التقديم لوظيفة معاون أمن

وقد تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية ليتم بدء التقديم من يوم السبت الموافق 3/4/2021 ولمدة شهر كامل، وقد يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.





شروط الالتحاق بوظيفة معاون أمن

- أن يكون الشخص مصري الجنسية ويكون والديه مصريين.





- أن يتمتع الشخص بسمعة طيبة وسلوك جيد وان لا يوجد عليه اي احكام تخص الشرف والامانه.





- أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة في بداية التقديم.





- أن يكون المتقدم حاصل علي الشهادة الاعدادية وقد يفضل الأشخاص الحاصلين علي مؤهلات عليا.





- ان يكون الشخص المتقدم لائقا طبيا طبقا للوائح الطبية التي تم وضعها.





- يجب على الشخص ان يتجاوز اختبارات السمات الشخصية واللياقة البدنية التى يقررها المعهد.





- أن لا يقل طول الشخص المتقدم الذكر عن 170 سم ولا يقل عرض الصدر عن 85 سم.





- وأن لا يقل طول الانثى عن 160سم.





- ولابد ان لا يكون تم التحاقه بأي وظيفة حكومية ولابد أن يكون أعزب.



