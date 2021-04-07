غدًا..غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل "لحم غزال" مع ياسمين عز

تستضيف الإعلامية ياسمين عز غدًا في برنامجها "ليلة الخميس"، الفنانة غادة عبد الرازق، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة mbc مصر.



وروجت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر لذلك اللقاء، من خلال صفحتهم الشخصية على موقع "تويتر"، حيث نشروا صورة للفنانة غادة عبد الرازق، وعلقوا عليها قائلين :"كواليس مسلسل رمضان لحم غزال مش هتعرفها غير في ليلة الخميس، غدًا مع النجمة غادة عبد الرازق ومي سليم 11 مساء، على mbc مصر".



مسلسل "لحم غزال"من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وهو بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، أحمد خليل، خالد كمال، ووفاء عامر، من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.