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خاص.. تعرف على تفاصيل تتر مسلسل"نسل الأغراب" الذي يُغنيه تامر حسني

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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خاص.. تعرف على تفاصيل تتر مسلسلنسل الأغراب الذي يُغنيه تامر حسني
دائمًا يُساند النجم تامر حسني، زملاءه ويكون الداعم الأكبر لهم في الحياه المهنية وحتى الشخصية، ويفصحوا هؤلاء الفنانين عن جدعنته ووقوفه بجانبهم كما فعل المخرج محمد سامي، مؤخرًا عند إعلانه بأن حسني، هو الذي يُقدم تتر وأغاني مسلسله الجديد"نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

حيث قال سامي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:" "تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللى اكتشفنى في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".

وكتب السقا، أيضًا قائلا:" أخى العزيز النجم تامر حسنى يغنى تتر نسل الأغراب"، ثم رد عليه تامر قائلا:"مسلسلك مسلسلى يا صاحبى يا نجم النجوم نورتنى أنت وابنى اللى كان واحشنى المخرج الكبير محمد سامى".

وعلم"الفجر الفني" من مصادره بأن تتر المسلسل من كلمات الشاعرة ساره سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع فهد.
جدير بالذكر أن
مسلسل "نسل الأغراب" تأليف محمد سامى إخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرار، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي.

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