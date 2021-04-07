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الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي موقع القوى العاملة manpower.. وحقيقة التسجيل في منحة رجال الاعمال

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:21 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي موقع القوى العاملة manpower.. وحقيقة التسجيل في منحة رجال الاعمال

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، على الرغم من اسدال الستار عليها إلا أن مازالت منحة العمالة الغير منتظمة تحقق أعلى معدلات بحث يوميا، خاصة مع تداول أخبار تفيد بفتح باب التسجيل مجددا في منحة رجال الاعمال عبر موقع وزارة القوى العاملة، وخلال السطور القادمة سنوضح لكم حقيقة الأمر.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
وكانت وزارة القوى العاملة قد انتهت من صرف الدفعة السادسة والاخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة خلال منتصف شهر مارس المنقضي للمواطنين المستحقين في كافة المحافظات، حيث حصل كل مواطن تنطبق عليه الشروط على مبلغ 1500 جنيه على مدار الثلاثة اشهر المخصصة للصرف، حيث تم اصدار تعليمات رئاسية قبل شهور من الآن تفيد باستئناف صرف منحة العمالة اليومية للفئات الاكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا الحالية التي أثرت على الاقتصاد القومي بالسلب، وجاء صرف المنحة بهدف توفير حياة كريمة للفقراء ومحدودي الدخل.

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
وبمجرد الانتهاء من صرف أخر دفعات منحة العمالة الغير منتظمة، انتشرت أخبار تفيد بإعلان فتح باب التسجيل مجددا للحصول على منحة رجال الأعمال التي تقدر بنحو 700 جنيه شهريا مع تداول رابط خاص بالتسجيل، وعليه فقد أوضحت وزارة القوى العاملة خلال بيان رسمي أن تلك الأخبار عارية من الصحة وأن الهدف من التسجيل في هذا الرابط المزيف هو استغلال بيانات المواطنين، ويمكنك استعلام منحة 500 جنيه باتباع الخطوات التالية:

- ادخل على موقع وزارة القوى العاملة.
- اختر الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.
- ادخل رقمك القومي كامل.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي موقع القوى العاملة manpower.. وحقيقة التسجيل في منحة رجال الاعمال

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