



التقديم على وظائف وزارة العدل المصرية 2021.. طريقة تقديم وظائف مصلحة الخبراء ورابط الحصول على طلب التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية





وظائف وزارة العدل، تقديم وظائف وزارة العدل المصرية، حيث قامت وزارة العدل المصرية بطرح عدد من الوظائف الشاغرة وذلك لخريجي الكليات والمعاهد والدبلومات الفنية، حيث التقديم على 260 وظيفة شاغرة بمصلحة الخبراء التي تتبع وزارة العدل في كافة التخصصات، نتعرف مع حضراتكم متابعي موقعنا الكرام ماهية الوظائف المعلن عنها للعام 2021 والشروط الواجب توافرها في المتقدم.





وظائف وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل المصرية عن توافر عدد 260 وظيفة شاغرة لخريجي المعاهد والكليات والدبلومات الفنية، حيث بدء عملية التقديم على الوظائف الشاغرة لمن تنطبق عليهم الشروط، حيث يقوم الراغب في التقدم بإرسال طلب التقدم باسم رئيس قطاع الخبراء في بريد مسجل بعلم الوصول متضمنا لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة للوظائف على عنوان مصلحة الخبراء في ميدان العباسية منشأة 23 يوليو، عمارة 2 ب، حيث لن يتم النظر للطلبات المقدمة باليد، نعرض على حضراتكم طريقة الحصول على نموذج التقدم للوظيفة عبر بوابة الوظائف الحكومية المصرية.

تقديم وظائف وزارة العدل 2021

يتم التقديم على وظائف وزارة العدل المصرية الشاغرة التالية:





- 99 وظيفة معاون خبير ويشترط التقديم على الوظائف الحصول على بكالوريوس في التخصصات المطلوبة ويفضل من حصل على الماجستير والدكتوراه بالإضافة للدورات التدريبية.





- باحثين ثالث وذلك للعمل في التحويل الرقمي ونظم المعلومات ويشترط الحصول على مؤهل عالي.





- وظيفة التنمية الإدارية مطلوب باحثين ثالث.





- 45 كاتب رابع للعمل في مصلحة الخبراء.





- 4 فني رابع شرط الحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.





- 86 وظيفة معاون خدمة سادس.





- 22 حرفي شرط الحصول على مؤهل أقل من المتوسط.





المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة العدل المصرية 2021

- بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم يتضمن كافة البيانات الخاصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية الصلاحية.

- صورة من شهادة تخرج المتقدم.

- رخصة القيادة بالنسبة للوظائف الحرفية.

- إجادة الحاسب الآلي.

- المتقدم لابد وأن يكون من العاملين في جهة حكومية.

- الخبرة لا تقل عن 5 سنوات لكافة الوظائف.

- سن المتقدم لا يزيد عن 35 عام.

الموافقة الكتابية من جهة العمل.





الحصول على نموذج طلب التقدم وظائف مصلحة الخبراء

- يتم الحصول على نموذج الطلب عبر بوابة الوظائف الحكومية (اضغط هنا).





- آخر موعد للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء في وزارة العدل في الموافق 12 إبريل 2021.



