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رفض استئناف فتاة التيك توك هدير الهادي وتأييد حبسها بتهمة الفجور

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية استئناف هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح (محبوسة) الشهيرة باسم هدير الهادي في القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، وأيدت حكم حبسها لمدة سنتين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمتهمة فيها بالفجور وبالاتجار بالبشر. 

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات القبض على فتاة تدعى هدير الهادي؛ لاتهامها بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء. 

البداية جاءت برصد الإدارة العامة لحماية الآداب إدارة الفتاة حساباتها الشخصية ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وتمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية والاجتماعية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق؛ سعيًا وراء الاستفادة المادية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية مشتركة من ضبط الفتاة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبتفتيش مسكنها ضبط هاتف محمول محمل عليه مقاطع فيديو للمتهمة ذات محتوى خادش للحياء العام ومستلزمات تصوير تستخدمها المتهمة فى إعداد مقاطع الفيديو المُخلة الخاصة بها.

وبمواجهتها أقرت بإنشائها حسابات إلكترونية على بعض التطبيقات، فضلًا عن قناتين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالهم بإعداد وتصوير وبث مقاطع ذات محتوى خادش للحياء، لتحقيق نسب مشاهدة عالية؛ بهدف الحصول على استفادة وربح مادى.

كما أقرت الفتاة باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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هدير الهادي بوابة الفجر الفجر

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