السيسي يناشد الإعلام بإعادة عرض خطاب آبي أحمد خلال تواجده بمصر (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشدة لوسائل الإعلام المصرية خلال حديثه عن أزمة سد النهضة الإثيوبي.





وناشد "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، بإعادة عرض خطاب آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أثناء تواجده في مصر عن سد النهضة.



