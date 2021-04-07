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السيسي يناشد الإعلام بإعادة عرض خطاب آبي أحمد خلال تواجده بمصر (فيديو)
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:32 م
رقية جمال
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشدة لوسائل الإعلام المصرية خلال حديثه عن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وناشد "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، بإعادة عرض خطاب آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أثناء تواجده في مصر عن سد النهضة.
وتابع: "أنا مغيرتش كلامي في أننا نحترم التنمية لديهم بشرط عدم المساس بمصالح مصر المائية، ودا كلامي اللي قولته من قبل ودلوقتي وفي كل وقت".
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