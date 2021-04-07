رد ناري من ليفربول بعد العنصرية ضد لاعبيه





أصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء بيان ناري أدان خلاله العنصرية التي تعرض لها بعض لاعبيه خلال الخسارة من ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا.





وقالت صحيفة " الجارديان " أن الثنائي ترينت ألكسندر ارنولد ونابي كيتا قد تعرضا لتعليقات عنصرية على مواقع التواصل الإجتماعي بعد الخسارة من الملكي بهدف مقابل ثلاثة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال الريدز في بيانه أنه ولمرة جديدة وبكل أسف يناقش الفريق الاعتداء العنصري المقيت في صباح اليوم التالي لإحدى المباريات ويجب أن يتوقف هذا الأمر الغير مقبول على الإطلاق.





وأنهى البيان أن الفريق يدين بشدة جميع أشكال التمييز وسوف يتم تقديم كل الدعم للاعبين مع مواصلة العمل بالإشتراك مع السلطات المختصة لتحديد المسؤولين ومقاضاتهم إن أمكن ذلك".