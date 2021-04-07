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خبير تحكيمي ينتقد حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:34 م
ريهام عبد المحسن
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وأشار
راديو ماركا الإسباني إلى أن برشلونة حقق فوزا متأخرًا في المباراة بهدف من توقيع
الفرنسي عثمان ديمبلي كما تعرض أوسكار بلانو نجم بلد الوليد للطرد بسبب تدخل قوي
على النجم الفرنسي.
وقال
أوليفر في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسبانية: "الحكم كان قاسيا للغاية مع
لاعب ريال بلد الوليد في الخطأ الذي ارتكبه ضد ديمبلي".
وأضاف:
"اللعبة لا تستحق بطاقة حمراء لأن اللاعب أسقط ديمبلي لكنه لم يستخدم
العنف".
وعن هدف برشلونة في المباراة، اختتم أوليفر تصريحاته قائلا: "كان ينبغي إلغاؤه لأنه قبل 10 ثوانٍ ارتكب جوردي ألبا خطأ ضد روك ميسا لاستعادة الكرة".
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