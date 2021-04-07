خبير تحكيمي ينتقد حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه الخبير التحكيمي خوان أندوجار أوليفر انتفد القرارات المثيرة للجدل في مباراة برشلونة وبلد الوليد الماضية وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة العشرين من الدوري الإسباني.

وأشار راديو ماركا الإسباني إلى أن برشلونة حقق فوزا متأخرًا في المباراة بهدف من توقيع الفرنسي عثمان ديمبلي كما تعرض أوسكار بلانو نجم بلد الوليد للطرد بسبب تدخل قوي على النجم الفرنسي.

وقال أوليفر في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسبانية: "الحكم كان قاسيا للغاية مع لاعب ريال بلد الوليد في الخطأ الذي ارتكبه ضد ديمبلي".

وأضاف: "اللعبة لا تستحق بطاقة حمراء لأن اللاعب أسقط ديمبلي لكنه لم يستخدم العنف".

وعن هدف برشلونة في المباراة، اختتم أوليفر تصريحاته قائلا: "كان ينبغي إلغاؤه لأنه قبل 10 ثوانٍ ارتكب جوردي ألبا خطأ ضد روك ميسا لاستعادة الكرة".