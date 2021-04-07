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بكلمات مليئة بالحب.. كريم عفيفي يُهنئ يحيى الفخراني بمناسبة عيد ميلاده

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان كريم عفيفي على تهنئة الفنان يحيى الفخراني بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان كريم عفيفي صورة له برفقة الفنان يحيى الفخراني من كواليس تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، وعلق عليها قائلاً :" كل سنة وانت طيب ودايما بصحة ويخليك لكل اللي بيحبوك".

مسلسل "نجيب زاهي زركش" من إنتاج سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، بطولة يحيى الفخراني، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، رامز أمير، أنوشكا، ومجموعة مميزة من النجوم.

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