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سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-4-2021 أمام الجنيه بالبنوك

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.37 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وجاءت السعار مقابل الجنيه في البنوك على النحو التالي:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.40 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.37 جنيه للشراء 
18.55 جنيه للبيع 

سعر اليورو فى بنك مصر
18.37 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك البركة
18.41 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.40 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.39 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.36 جنيه للشراء.
18.56 جنيه للبيع.

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