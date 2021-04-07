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الزمالك يرد على أنباء تهرب زيزو من مواجهة مولودية الجزائر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف عمرو الدردير المتحدث الرسمي بإسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن حقيقة تمرد أحمد سيد زيزو وهروبه من مباراة الفريق ضد مولودية الجزائر.

وفي تصريحات تلفزيونية قال عمرو الدردير أن زيزو لم يتمرد على نادي الزمالك اللاعب كان يعاني من إصابة في وجه القدم وتم وضع جبيرة له تحت إشراف الطبيب.

وأضاف:" عقب الوصول إلى القاهرة تم عمل الأشعة اللازمة من أجل الإطمئنان على حالته ومحاولة تجهيزه للحاق بالمباراة القادمة"

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق نادي تونجيت السنغالي يوم السبت لحساب مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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