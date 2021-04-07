وفاة اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الأسبق

توفي اللواء سماح محمد أحمد قنديل محافظ بورسعيد الأسبق، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر 63 سنة، حيث كان يشغل حاليا منصب المستشار الأمني لهيئة قناة السويس.





وولد قنديل في 20 نوفمبر 1958، حصل على بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية في 16 فبراير 1981، سلاح الاستطلاع، ماجستير علوم عسكرية.





وشغل رئيس جهاز الاستطلاع التابع لرئاسة المخابرات الحربية بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية في 16 فبراير 1981، سلاح الاستطلاع.





وتولى منصب محافظ بورسعيد في يونيو 2013، وحصل على الدورة 45 أركان حرب، وهو زميل أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، كلية الحرب العليا.





وكما تولى كل مناصب سلاح الاستطلاع اعتبارا من قائد فصيلة وحتي قائد سلاح استطلاع القوات المسلحة، عمل بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بعدة وظائف وتدرج في المناصب حتى مساعد مدير الإدارة.



