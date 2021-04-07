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تعرف على تفاصيل أغنية نوال الزغبي الجديدة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تعرف على تفاصيل أغنية نوال الزغبي الجديدة
تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي، لتسجيل أغنية جديدة لتطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات محمود عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.


وحرصت نوال الزغبي، مؤخرًا على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.


وكتبت نوال الزغبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر": ‏"‏‏مصر الحضارة والمستقبل المشرف دائما بموت فيكي يا
أم الدنيا مصر
‎#موكب_المومياوات_الملكية"

في سياق متصل، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك عبرحسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب الرئيس عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاُ:"بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

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