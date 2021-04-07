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تراجع سعر نفط عمان 49 سنتاً للبرميل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر مايو القادم، بواقع 49 سنتاً للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مايو ، ارتفع إلى 60.92 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 61.41 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يونيو المقبل 60.37 دولار للبرميل، بتراجع 49 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 60.86 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مايو / أيار المقبل 0.69 بالمائة، ليصل إلى 58.92 دولار للبرميل، خاسراً 41 سنتاً للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم مايو بنسبة 0.64 بالمائة، ليصل إلى مستوى 62.34 دولار للبرميل، بخسائر 40 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة.

 


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