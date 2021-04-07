لينا شاماميان علي مسرح النافورة بالأوبرا





تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا للمغنية السورية لينا شاماميان وذلك في الثامنة مساء الخميس ٨ أبريل علي مسرح النافورة .



يتضمن البرنامج مجموعة من اعمالها الخاصة المميزة موزعة بطريقة جديدة منها بالي معاك ، هالأسمر اللون ، على موج البحر ، هنشوف ونعيش وغيرها إلي جانب بعض المؤلفات المصرية الشهيرة .



الجدير بالذكر أن السورية لينا شاماميان من مواليد دمشق عام 1980 من أصول أرمنية ، التحقت بالمعهد العالي للموسيقي وتخرجت كمغنية كلاسيكية ، قدمت العديد من الأعمال الناجحة خلال مسيرتها الفنية التى امتدت ل 20 عام ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة .