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"ديلي ميل": البريطانيون يريدون تولي الأمير ويليام الحكم بعد انتهاء فترة حكم جدته

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
منار طارق
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أظهر استطلاع للرأي أن الجمهور البريطاني يريد من الأمير ويليام أن يتخطى والده تشارلز ليصبح العاهل القادم عند انتهاء فترة حكم الملكة.

يريد 27 % فقط من البريطانيين أن يكون أمير ويلز ملكًا - مقارنة بـ 47 % لدوق كامبريدج. ليس من المستغرب أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 يريدون أن يتخطى الأمير هاري أخيه وأبيه ليصبح ملكًا - على الرغم من أن دوق ساسكس يحتل المرتبة السادسة فقط في ترتيب العرش.

لكن قال 51 % من الذين شملهم الاستطلاع إن عائلة ساسكس - الزوجان الأكثر شعبية لدى البريطانيين الأصغر سنًا - أضروا بسمعة النظام الملكي، حسبما ذكرت صحيفة ذي ميرور. ويأتي ذلك بعد مقابلة الزوجين مع أوبرا وينفري التي زعموا فيها أن أحد أفراد العائلة المالكة لديه "مخاوف بشأن لون بشرة آرتشي '' - لكنهم رفضوا تحديد هويته. وتم التأكيد لاحقًا على أن الشخص لم يكن الملكة ولا الأمير فيليب.

يعتقد ما يزيد قليلًا عن 40 % من الناس أن الملكة يجب أن تظل في منصبها حتى وفاتها - بينما يشعر 27 % أنها يجب أن تتنحى إذا مرضت. وتعتبر رغبة غالبية البريطانيين أن يصبح وليام العاهل القادم بلا شك ضربة لجهود القصر لاستعادة الصورة العامة لأمير ويلز بعد طلاقه عام 1996 من الأميرة ديانا ووفاتها في عام 1997.

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الكلمات المفتاحية

ويلز تظاهرات بريطانيا الملكة الامير ويليام

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